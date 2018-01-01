Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сан-Паулу хочет купить у Шахтера Тайсона – СМИ

Комментариев: 0
Бразильский Сан-Паулу сделал официальное предложение донецкому Шахтеру по трансферу Тайсона.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Бразильский Сан-Паулу намерен приобрести у донецкого Шахтера Тайсона. "Трехцветные" сделали горнякам официальное предложение по трансферу 30-летнего атакующего полузащитника. Об этом сообщает издание sportv4, ссылаясь на Fox Sports.

По информации источника, Сан-Паулу готов платить Тайсону 1,2 млн долларов в год, а трансфер может осуществиться в ближайшее время.

Контракт Тайсона с Шахтером действителен до 2021 года, а стоимость бразильца, по данным ресурса Transfermarkt, оценивается в 11 миллионов евро.

Отметим, что Тайсон был в обойме сборной Бразилии на чемпионате мира в России. Капитан Шахтера пропустил предсезонную подготовку и лишь несколько дней назад присоединился к команде. 

Ранее сообщалось, что Тайсон хочет вернутся в бразильский Интернасьональ, откуда в свое время и переехал в Украину. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Тайсон, Шахтер, Сан-Паулу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь