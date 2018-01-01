Сан-Паулу хочет купить у Шахтера Тайсона – СМИ

Бразильский Сан-Паулу сделал официальное предложение донецкому Шахтеру по трансферу Тайсона.

Бразильский Сан-Паулу намерен приобрести у донецкого Шахтера Тайсона. "Трехцветные" сделали горнякам официальное предложение по трансферу 30-летнего атакующего полузащитника. Об этом сообщает издание sportv4, ссылаясь на Fox Sports.

По информации источника, Сан-Паулу готов платить Тайсону 1,2 млн долларов в год, а трансфер может осуществиться в ближайшее время.

Контракт Тайсона с Шахтером действителен до 2021 года, а стоимость бразильца, по данным ресурса Transfermarkt, оценивается в 11 миллионов евро.

Отметим, что Тайсон был в обойме сборной Бразилии на чемпионате мира в России. Капитан Шахтера пропустил предсезонную подготовку и лишь несколько дней назад присоединился к команде.

Ранее сообщалось, что Тайсон хочет вернутся в бразильский Интернасьональ, откуда в свое время и переехал в Украину.

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