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Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в Финляндии

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Денис Олейник подписал однолетний контракт с финским клубом Сейнаоки.
Денис Олейник
Денис Олейник

Экс-полузащитник сборной Украины Денис Олейник продолжит карьеру в Финляндии. 

31-летний футболист подписал контракт на один год с финским клубом Сейнаоки. Сотрудничество может быть продолжено еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Отметим, что Финляндии чемпионат проходит по системе осень-весна. После 20 туров новый клуб Олейника идет на 9-м месте с 20 очками в активе. 

Напомним, что последним клубом Дениса был харьковский Гелиос, где он сыграл 4 матча. Также на счету полузащитника 18 матчей за сборную Украины.

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Теги: футбол, Денис Олейник
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