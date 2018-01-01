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Денисов: Хацкевич мог заявить, что каналы Футбол повлияли на ливень в Киеве и игру Динамо

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Директор телеканалов Футбол 1/2 ответил на обвинение Александра Хацкевича о влиянии на календарь игр Динамо.
Александр Денисов
Александр Денисов
footballua.tv

Директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов прокомментировал слова Александра Хацкевича, который после матча с Ворсклой заявил о влиянии на календарь игр Динамо со стороны официального транслятора УПЛ.

"Календарь чемпионата определяется за несколько недель до его начала. Он формируется Премьер-лигой совместно с клубами и трансляторами. Шахтер заранее забронировал свой домашний матч с Арсеналом на воскресенье (29/07) на 19:30. Также на воскресенье мы были вынуждены поставить матч Мариуполь – Десна, так как Мариуполь в четверг (26/07) играет матч квалификации Лиги Европы. Все эти детали были согласованы еще до начала чемпионата".

Потом мы подписали контракт с ФК Львов о трансляции его домашних матчей. Во 2 туре телеканалы Футбол будут транслировать 5 матчей из 6. Учитывая, что на воскресенье у нас запланированы прямые трансляции – Олимпик – Ворскла, Шахтер – Арсенал и Мариуполь – Десна, еще два матча мы произведем в прямой трансляции в субботу, это Александрия – Заря и Львов – Динамо.

Динамо обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч, так как они считают, что находятся в неравных условиях с Шахтером. Премьер-лига с этим вопросом пришла к нам. Мы объяснили, что технически не сможем осуществить трансляцию Львов – Динамо в воскресенье, так как в этот день мы уже производим 3 матча и у нас задействованы все имеющиеся в наличии ПТС.

Премьер-лига приняла решение не переносить матч, тем более, что суббота – это базовый день тура и никакого нарушения регламента нет. Соответственно никакого конспирологического влияния каналов Футбол на календарь Динамо нет, с таким же успехом Александр Хацкевич мог заявить, что каналы Футбол повлияли на вчерашний ливень в Киеве и соответственно на качество игры Динамо", – приводит слова Денисова официальный сайт телеканалов Футбол 1/2.

Отметим, что Динамо предстоит сыграть в субботу, 28-го июля, выездной матч с ФК Львов. 

Ранее сообщалось, что Динамо благодаря "ляпу" Шуста обыграло Ворсклу в первом туре УПЛ.

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Теги: футбол, Динамо, Александр Хацкевич, Александр Денисов, Футбол 1/2, УПЛ
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