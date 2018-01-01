Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Португалия деклассировала Украину в полуфинальном матче ЧЕ среди юношей до 19 лет

Комментариев: 0
Сборной Португалии хватило пол часа, чтобы забить пять мячей в ворота сборной Украины.
Португалия деклассировала Украину в полуфинальном матче ЧЕ среди юношей до 19 лет
twitter.com/selecaoportugal

Сборная Украины встречалась с Португалией в полуфинальном матче чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. 

Подопечные Александра Петракова провалили старт поединка, пропустив уже на второй минуте. После подачи с фланга Коррейя пробивал в упор, однако с этим ударом Кучерук справился. Тем не менее, португалец опередил защитников Украины и удачно сыграл на добивании. 

В середине первого тайма Фелипе с интервалом в две минуты оформил дубль. Сперва форвард удачно сыграл на добивание после углового, а через несколько минут точно пробил в ближний угол из-за приделов штрафной площади. 

Разгром "сине-желтых" подытожил дубль Тринкана, который форвард оформил за три минуты – 5:0 в первые пол часа игры. 

Во втором тайме команда Петракова попробовал забить хотя бы гол престижа, однако их атаки оказались безуспешны.

Таким образом, Португалия очень легко разобралась с Украиной и шагает в финал чемпионата Европы, где сыграет с победителем пары Италия – Англия.

Украина – Португалия 0:5

Голы: 0:1 – 2 Корейя, 0:2 – 19 Жоау Филипе, 0:3 – 21 Жоау Филипе, 0:4 – 28 Франсиску Тринкан, 0:5 – 30 Франсиску Тринкан.
 
Украина U-19: Кучерук – Бондарь, Попов, Конопля (Сафронов, 34) – Миколенко, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Хахлев, Цитаишвили (Ременюк, 72) – Супряга (Кулаков, 12).
 
Португалия U-19: Кошта – Т. Коррейя, Карму, Р. Коррейя, Винагре – Луиш, Флорентину, Кина – Тринкан, П. Коррейя, Филипе.
 
Предупреждения: Корниенко (35), Жоау Виржиния (58
Поделись:
Теги: футбол, Украина U 19, ЧЕ U 19
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь