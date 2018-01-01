Португалия деклассировала Украину в полуфинальном матче ЧЕ среди юношей до 19 лет
Сборная Украины встречалась с Португалией в полуфинальном матче чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.
Подопечные Александра Петракова провалили старт поединка, пропустив уже на второй минуте. После подачи с фланга Коррейя пробивал в упор, однако с этим ударом Кучерук справился. Тем не менее, португалец опередил защитников Украины и удачно сыграл на добивании.
В середине первого тайма Фелипе с интервалом в две минуты оформил дубль. Сперва форвард удачно сыграл на добивание после углового, а через несколько минут точно пробил в ближний угол из-за приделов штрафной площади.
Разгром "сине-желтых" подытожил дубль Тринкана, который форвард оформил за три минуты – 5:0 в первые пол часа игры.
Во втором тайме команда Петракова попробовал забить хотя бы гол престижа, однако их атаки оказались безуспешны.
Таким образом, Португалия очень легко разобралась с Украиной и шагает в финал чемпионата Европы, где сыграет с победителем пары Италия – Англия.
Украина – Португалия 0:5
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