Португалия деклассировала Украину в полуфинальном матче ЧЕ среди юношей до 19 лет

Сборной Португалии хватило пол часа, чтобы забить пять мячей в ворота сборной Украины.

Сборная Украины встречалась с Португалией в полуфинальном матче чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Подопечные Александра Петракова провалили старт поединка, пропустив уже на второй минуте. После подачи с фланга Коррейя пробивал в упор, однако с этим ударом Кучерук справился. Тем не менее, португалец опередил защитников Украины и удачно сыграл на добивании.

В середине первого тайма Фелипе с интервалом в две минуты оформил дубль. Сперва форвард удачно сыграл на добивание после углового, а через несколько минут точно пробил в ближний угол из-за приделов штрафной площади.

Разгром "сине-желтых" подытожил дубль Тринкана, который форвард оформил за три минуты – 5:0 в первые пол часа игры.

Во втором тайме команда Петракова попробовал забить хотя бы гол престижа, однако их атаки оказались безуспешны.

Таким образом, Португалия очень легко разобралась с Украиной и шагает в финал чемпионата Европы, где сыграет с победителем пары Италия – Англия.

Украина – Португалия 0:5

Голы: 0:1 – 2 Корейя, 0:2 – 19 Жоау Филипе, 0:3 – 21 Жоау Филипе, 0:4 – 28 Франсиску Тринкан, 0:5 – 30 Франсиску Тринкан.

Украина U-19: Кучерук – Бондарь, Попов, Конопля (Сафронов, 34) – Миколенко, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Хахлев, Цитаишвили (Ременюк, 72) – Супряга (Кулаков, 12).

Португалия U-19: Кошта – Т. Коррейя, Карму, Р. Коррейя, Винагре – Луиш, Флорентину, Кина – Тринкан, П. Коррейя, Филипе.

Предупреждения: Корниенко (35), Жоау Виржиния (58