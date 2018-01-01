Определились лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ
Эксперты определили лучшего игрока и тренера по итогам 1-го тура украинской Премьер-лиги.
Эксперты УПЛ определили лучшего футболиста и тренера по итогам 1-го тура чемпионата Украины.
Лучшим игроком был признан хавбек луганской Зари Александр Караваев, который опередил в голосовании Марлоса. На счету украинского полузащитника гол и результативная передача в матче с Мариуполем (2:1).
Лучшим же тренером был признан наставник Зари Юрий Вернидуб. Средний балл специалиста – 4,6.
С результатами матчей 1-го тура украинской Премьер-лиги вы можете ознакомиться здесь.
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