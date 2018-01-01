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Определились лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ

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Эксперты определили лучшего игрока и тренера по итогам 1-го тура украинской Премьер-лиги.
Александр Караваев
Александр Караваев
zarya-lugansk.com

Эксперты УПЛ определили лучшего футболиста и тренера по итогам 1-го тура чемпионата Украины. 

Лучшим игроком был признан хавбек луганской Зари Александр Караваев, который опередил в голосовании Марлоса. На счету украинского полузащитника гол и результативная передача в матче с Мариуполем (2:1).

Лучшим же тренером был признан наставник Зари Юрий Вернидуб. Средний балл специалиста – 4,6. 

С результатами матчей 1-го тура украинской Премьер-лиги вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: футбол, Заря, УПЛ, Александр Караваев, Юрий Вернидуб
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