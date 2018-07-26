Украина (U-19) – Португалия (U-19): видео онлайн трансляция матча ЧЕ-2018
В четверг, 26 июля, сборная Украины (U-19) продолжит свои выступления на чемпионате Европы 2018.
В полуфинале турнира соперником наших парней станет португальская команда. Стартовый свисток – 15:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция Украина (U-19) – Португалия (U-19):
Напомним, наша команда завершила групповую стадию на первом месте, обыграв французов и турков, а также сыграв вничью с англичанами.
Португальцы, в свою очередь, заняли вторую позицию в квартете A.
Отметим, что сборная Украины (U-19) впервые с 2009 года добралась до 1/2 финала ЧЕ.
Ранее главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков заявил, что главная цель его команды – финал континентального первенства.
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