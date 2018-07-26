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Украина (U-19) – Португалия (U-19): видео онлайн трансляция матча ЧЕ-2018

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Украинцы сыграют со сверстниками из Португалии в полуфинале чемпионата Европы среди юношей. Смотри видео онлайн трансляцию Украина (U-19) – Португалия (U-19).
Сборная Украины (U-19)
Сборная Украины (U-19)
ФФУ

В четверг, 26 июля, сборная Украины (U-19) продолжит свои выступления на чемпионате Европы 2018.

В полуфинале турнира соперником наших парней станет португальская команда. Стартовый свисток – 15:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция Украина (U-19) – Португалия (U-19):

Напомним, наша команда завершила групповую стадию на первом месте, обыграв французов и турков, а также сыграв вничью с англичанами.

Португальцы, в свою очередь, заняли вторую позицию в квартете A.

Отметим, что сборная Украины (U-19) впервые с 2009 года добралась до 1/2 финала ЧЕ.

Ранее главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков заявил, что главная цель его команды – финал континентального первенства.

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Теги: футбол, сборная Украины, ЧЕ 2018, видео, онлайн трансляция
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