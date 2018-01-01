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Всемирно известная группа выступила на концерте в футболках Динамо и сборной Украины

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Gorillaz дали концерт на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Gorillaz
Gorillaz
Getty Images

Всемирно известная группа Gorillaz решила отблагодарить украинскую публику – артисты надели во время концерта, который прошел на столичном стадионе имени Валерия Лобановского, футболки киевского Динамо и сборной Украины.

При этом музыканты обращались к фанатам на украинском языке: "Дякую, Києве!", "Київ" и "До побачення!".

Gorillaz – британский виртуальный музыкальный коллектив, созданный в 1998 году музыкантом Дэймоном Алберни и художником Джейми Хьюлеттом. Группа состоит из четырех анимационных персонажей: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел.

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Теги: футбол, Динамо Киев, сборная Украины, вне игры, фото, Gorillaz
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