Гонсалес отказался переходить в Сантос из-за меньшей зарплаты, чем в Динамо

Хавбек Динамо рассказал, почему сорвался его трансфер в Сантос.

Парагвайский полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес раскритиковал Сантос и сообщил, что не будет выступать за этот клуб.

"Больше шансов нет. Особенно после того, что сказал их президент. Я заключил контракт с Динамо, где говорится, что моя зарплата – 110 тысяч долларов в месяц, а также я получаю машину и билеты на самолет. Руководство Сантоса знало об этом, и они мне сказали, что дадут такой же контракт. Но по прибытии в Бразилию мне сообщили, что буду платить на 37 тысяч долларов в месяц меньше. Нельзя так. Они знали и контракте и говорили "Да", – приводит слова футболиста Динамомания, ссылаясь на бразильские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Дерлис Гонсалес отказался уходить из Динамо в Сантос.

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