Главный тренер молодежной сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата Европы.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-19 Александр Петраков рассказал об ожиданиях перед полуфинальным поединком с Португалией.

“Этот состав португальцев является чемпионом Европы U-17. Я прекрасно знаю их тренера. Это очень сыгранная и технически одаренная команда. Против Португалии мне еще не доводилось играть, так что, в каком-то смысле, это мой дебют.

Португалия, наравне с Францией, - фавориты этого чемпионата. Я уже говорил об этом раньше. Но нам ничего не остается, кроме как выходить и играть. Мы с ребятами поставили себе задачу - выйти в финал”,- цитирует Петракова ТК Футбол.

Напомним, что матч Украина – Португалия состоится 26 июля в 15:00 по киевскому времени.

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