Гармаш: Научил Че Че парочке русских слов
Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал свое состояние после повреждения, полученного в матче за Суперкубок.
"Здоровье уже в норме. Завтра начну тренироваться. Безусловно, хотелось сыграть и помочь команде в первом туре, но главное, что 3 очка в копилке.
Противника в Лиге чемпионов еще не разбирали, но чешский футбол это всегда борьба, так что физическая готовность выйдет на первый план. В любом случае, Славия – достойный соперник.
На счет Че Че, нормальный веселый парень. Общаться с ним пока еще не выходит, но парочке русских слов уже научил", – сказал Гармаш в эфире FootballHub.
Отметим, что еще один новичок Динамо Сидклей похвастался приобретенными знаниями русского языка.
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