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Гармаш: Научил Че Че парочке русских слов

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Полузащитник Динамо рассказал, как идет его восстановление и как готовится к матчу со Славией.
Денис Гармаш
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал свое состояние после повреждения, полученного в матче за Суперкубок.

"Здоровье уже в норме. Завтра начну тренироваться. Безусловно, хотелось сыграть и помочь команде в первом туре, но главное, что 3 очка в копилке.

Противника в Лиге чемпионов еще не разбирали, но чешский футбол это всегда борьба, так что физическая готовность выйдет на первый план. В любом случае, Славия – достойный соперник.

На счет Че Че, нормальный веселый парень. Общаться с ним пока еще не выходит, но парочке русских слов уже научил", – сказал Гармаш в эфире FootballHub.

Отметим, что еще один новичок Динамо Сидклей похвастался приобретенными знаниями русского языка.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Денис Гармаш, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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