Киевляне сумели обыграть Ворсклу в первом туре чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19.

Динамо обыграло полтавскую Ворсклу в стартовом туре украинской Премьер-лиге сезона-2018/19. Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий "бело-синих" Андрей Беседин.

Вашему вниманию фотогалерея встречи Динамо – Ворскла:

Фото: Олег Батрак, iSport.ua

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