Первая победа Динамо в УПЛ: фотогалерея
Киевляне сумели обыграть Ворсклу в первом туре чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19.
Динамо обыграло полтавскую Ворсклу в стартовом туре украинской Премьер-лиге сезона-2018/19. Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий "бело-синих" Андрей Беседин.
Вашему вниманию фотогалерея встречи Динамо – Ворскла:
Фото: Олег Батрак, iSport.ua
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