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Первая победа Динамо в УПЛ: фотогалерея

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Киевляне сумели обыграть Ворсклу в первом туре чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19.
Динамо оказалось сильнее Ворсклы: фотогалерея
Динамо оказалось сильнее Ворсклы: фотогалерея
Олег Батрак, iSport.ua

Динамо обыграло полтавскую Ворсклу в стартовом туре украинской Премьер-лиге сезона-2018/19. Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий "бело-синих" Андрей Беседин.

Вашему вниманию фотогалерея встречи Динамо – Ворскла:

Фото: Олег Батрак, iSport.ua
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Теги: футбол, Динамо Киев, Ворскла, УПЛ, фото, чемпионат Украины по футболу
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