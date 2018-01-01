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Сегодня сборная Украины поборется за выход в финал ЧЕ среди юношей

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Сборная Украины (U-19) сыграет со сверстниками из Португалии.
Украина сыграет с Португалией
Украина сыграет с Португалией
uefa.com

Сборная Украины померится силами с командой из Португалией в полуфинальном поединке чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Напомним, наша команда завершила групповую стадию на первом месте, обыграв французов и турков, а также сыграв вничью с англичанами.

Португальцы, в свою очередь, заняли вторую позицию в квартете A.

Отметим, что сборная Украины (U-19) впервые с 2009 года добралась до 1/2 финала ЧЕ.

Матч Украина – Португалия состоится 26 июля в финском городе Вааса. Стартовый свисток – в 15:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, сборная Украины, ЧЕ 2018
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