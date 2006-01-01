Украина U-19: новое "золотое поколение" или просто перспективная молодежь

iSport.ua рассказывает о юношеской сборной Украине до 19 лет, которой предстоит побороться за выход в финал со сверстниками из Португалии.

Юношеская сборная Украины U-19 под руководством Александра Петракова разрывает все шаблоны и стереотипы о футболе в нашей стране, доказывая, что этот вид спорт еще жив и не лишен будущего.

"Сине-желтые" на чемпионате Европы-2018 заставили восхищаться собою многих, выйдя с первого места из группы, где Украину еще до начала турнира записали в безоговорочные аутсайдеры. А как иначе, когда вместе с тобой за две путевки в плей-офф борются Франция и Англия – страны, где выращивают лучших футболистов планеты, а также сборная Турции, которая явно не уступает по потенциалу Украине. Однако все это, как говорится, "на бумаге", а на поле… На поле ребята Петракова заставили взяться за голову многих аналитиков и приковали к себе внимание уж точно не последних клубов Европы.

Давайте знакомится, кто эти ребята, которые сотворили уже маленькое чудо, а могут и вовсе замахнуться на победу на чемпионате Европы-2018, перефразируя классика: "А мы сборная Украины. Шо такое?"

Тренерский штаб поставил своим подопечным, на первый взгляд, достаточно оборонительную схему с пятью защитниками – 5-4-1, которая трансформируется в 3-4-2-1, где латерали бороздят всей бровкой. К слову, подобная тактическая схема дает нужный баланс между обороной и атакой, однако результата добиваются футболисты, а тактическая схема – лишь инструмент.

Голкипер

Места в воротах этой сборной мог занять Андрей Лунин, который был в предварительной заявке, но отправился на сборы с мадридским Реалом, куда перешел этим летом.

Владислав Кучерук сыграл "на ноль" с турками и пропустил по голу от Франции и англичан. Вряд ли 19-летнего голкипера можно обвинить в пропущенных мячах. Удар француза был и вовсе из разряда неберущихся. В моменте с голом от хавбека Англии Таварньера Владиславу закрыли угол обзора собственные партнеры, и он не мог видеть момент удара. К тому же, Кучерук добавил в свой актив и парочку сейвов, не дав, той же сборной Англии дожать Украину в заключительных полчаса.

Последних два сезона Кучерук – основной голкипер в Динамо U-19. Уроженец Винницы даже был заявлен за первую команду, однако, пока что, лишь в резервном списке.

Центральные защитники

Трио центральных защитников образовывают Виталий Миколенко (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер) и Денис Попов (Динамо).

После трех матчей на счету центрбэков "сине-желтых" лишь одна результативная ошибка – еще в первой игре с французами. В остальных двух встречах к обороне особых претензий быть не должно.

Несмотря на то, что успевшего дебютировать в основной команде Динамо Миколенко используют на позиции левого фулбэка, на ЧЕ-2018 Виталий показывает свой универсализм, играя левого-центрального. Защитник может похвастаться неплохим багажом в виде семи проведенных матчей за первую команду.

Валерий Бондарь

Валерий Бондарь – капитан сборной Украины и одна из ключевых фигур в построениях Александра Петракова. Футболист, несмотря на свой юный возраст, отменно выбирает позицию и читает игру. Рост под 1,90 см позволяет выигрывать верховые мячи. Защитник воспитывается в академии Шахтера и в ближайшем будущем может стать незаменимым элементом в защите "горняков".

Еще один столб обороны команды Александра Петракова – 19-летний динамовец Денис Попов. Защитник силен в отборе, а также в игре один в один, что позволяло ему нейтрализовать креативных игроков сборных Франции и Англии.

Латерали

На позициях "бровочников" тренерский штаб делает ставку на Ефима Коноплю – слева и Виктора Корниенко – справа. Оба выступают за юношескую команду донецкого Шахтера. Добавим, что в игре с Турцией слева вышел Александр Сафронов (Днепр-1).

Главный козырь всех троих – скорость, а также работоспособность. Все же латерали обязаны работать от флажка до флажка.

В минувшем сезоне Сафронов отыграл в 16-ти матчах за Днепр-1 во Второй лиге, записав на свой счет по одному голу и результативной передаче.

Конопля и Корниенко обладают как защитными навыками, так и задатками атакующих игроков, что позволяет выдерживать нужный баланс "сине-желтым".

Ефим Конопля

Центральные полузащитники

Пара центральных полузащитников в лице Алексея Хахлева (Алавес) и Кирилла Дрышляка (Зирка) отвечают за зарождение атак и цементирование середины поля.

К слову, Хахлев – единственный легионер в составе сборной Украины, выступающий за испанский Алавес. Правда, хавбека пока что "маринуют" в дубле.

Партнер Алексея – Кирилл Дрышляк не понаслышке знает, что такое взрослый футбол. На счету 18-летнего полузащитника 18 матчей в УПЛ в минувшем сезоне в составе клуба из Кропивницкого.

Поднападающие

Главными по креативу впереди выступают два динамовца – Сергей Булеца и Георгий Цитиашвили. Оба атакующих футболиста могут, и решить исход эпизода в одиночку, и последний пас отдать, что показали на групповом этапе.

Цитиашвили открыл счет в игре с Францией после сброски от Конопли. Уже в заключительную пятиминутку Георгий шикарным пасом ассистировал Булеце, который забил победный мяч в первом туре.

Связка Цитиашвили – Булеца сработала и в игре с Турцией. Первый отдавал, а второй забивал. Также Цитиашвили успел дебютировать в футболке первой команды Динамо. Хавбек вышел на заключительные минуты финала Кубка Украины против Шахтера. Похоже, Александр Хацкевич решил потихоньку приучать талантливого игрока к подобным дерби, чтобы тот попробовал вкус больших игр.

Нападающий

Наконечником атак сборной Украины выступает форвард Днепр-1 Владислав Супряга. 18-летний футболист в прошлом сезоне провел 22 матча во Второй лиге, забив семь мячей. На нынешнем Евро Супряга отличился сверхважным голом в ворота Англии. Да и еще как исполнил. Владислав до конца поборолся с более габаритным оппонентом и сумел с острого угла ударом с разворота послать мяч точно в сетку.

Команда Александра Петракова удивляет зрелым футболом, несмотря на юный возраст. Игроки четко выполняют установки тренера, а их юношеский задор привносит нужные краски в игру.

Единственное, что настораживает накануне поединка с Португалией – отсутствие длиной скамейки запасных. "Сине-желтым" банально может не хватить силенок на полуфинальный матч.

"Хотя видно было, что усталость накопилась существенная. У нас не такой большой кадровый потенциал. Многим ребятам еще не хватает опыта матчей такого уровня. Преимущественно нагрузка ложится на определенных исполнителей", – сказал Петраков после матча с Турцией (1:0).

Сходу можно припомнить два невероятно перспективных поколения, которые выстреливали на юношеских/молодежных чемпионатах Европы. В 2006 году Милевский, Алиев, Пятов и компания дошли до финала чемпионата Европы, где уступили нидерландцам (0:3). Уже через три года чемпионат Европы среди юношей до 19 лет проходил в Украине и был своеобразной репетицией перед Евро-2012. Поколение Гармаша, Рыбалки, Кривцова и других в финале обыграло Англию и выиграло юношеский чемпионат Европы. С той команды лишь несколько игроков заиграло успешно и надолго.

Перед нами, безусловно, еще одна команда, где собраны талантливейшие футболисты украинского разлива. Вот только сможет кто-то из них заиграть на взрослом уровне в больших командах? Вот это уже совсем другой вопрос.

Фото: ФФУ

Алексей Мацкевич, iSport.ua