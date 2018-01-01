Сидорчук: ФФУ должна больше популяризировать футбол и меньше закрывать

Сергей Сидорчук поделился эмоциями после победы над Ворсклой.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук упрекнул ФФУ после победы над Ворсклой, что украинским чиновникам не стоит закрывать трибуны стадионов.

"В первую очередь хочется сказать, что ФФУ должна больше популяризировать футбол и меньше закрывать. На стадион и так ходит мало людей, поэтому постоянно закрывать... Можно закрыть один сектор, но не весь стадион.

Играть без болельщиков действительно тяжело, потому что можно не кривя душой сказать, что у нас одна из самых больших трибун и без них тяжело, конечно.

Тяжело было настраиваться, но мы уже привыкли к такому. Мы в том году начинали с Черноморцем без зрителей, сейчас без зрителей. То есть нам уже не привыкать, можно сказать. Но очень тяжело именно начинать чемпионат без зрителей", – сказал Сидорчук в эфире программы Профутбол.

Смотрите также видео обзор матча Динамо – Ворскла.

Ранее Александр Хацкевич заявил, что в игре с Ворсклой главным был результат.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!