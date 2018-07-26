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Фонсека: Хочу поздравить Десну, у них есть идеи в атаке

Комментариев: 1
Паулу Фонсека поделился эмоциями после победы в стартовом туре чемпионата Украины.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер без особых проблем справился с черниговской Десной, а Паулу Фонсека после матча рассыпался в комплиментах сопернику. 

"Cегодня мы показали много положительных моментов. Совершали ошибки, но, думаю, победа сегодня полностью заслуженная. Команда доминировала с самого начала и до конца. Также хочу поздравить Десну и тренера, ведь эта команда не только играет в обороне, у них есть свои качества в атаке, есть идея и это очень интересно. Десна провела действительно хорошую игру. Те болельщики, которые смотрели футбол поняли, что футбол был довольно открытым, было много моментов. В то же время, мы сейчас только в начале чемпионата. Нужно прибавлять и расти.

Критика Данченко и Мораеса? Я не читаю то, что пишут в прессе. Моя оценка их действий не зависит от того, что пишут в прессе.Кто говорил, что Данченко и Мораес не сыграли хорошо... Наверное, они смотрели какую-то другую игру.

Матвиенко? Это игрок, которому мы полностью доверяем. Молодой игрой с отличными качествами. Он провел хорошую игру. Понятно, что если Исмаили не сможет играть, его может заменить Матвиенко. Матвиенко не является таким атакующим игроком, как Исмаили, у них разные характеристики", – сказал Фонсека в комментарии телеканалу Футбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Десна – Шахтер.

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Теги: футбол, Шахтер, УПЛ, Десна, Паулу Фонсека
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.07.2018, 00:09
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гость
В Украине футбол умер играет 2 команды, остальные так по приколу, футбол был на высоком уровне до майдана
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