Фонсека: Хочу поздравить Десну, у них есть идеи в атаке

Паулу Фонсека поделился эмоциями после победы в стартовом туре чемпионата Украины.

Донецкий Шахтер без особых проблем справился с черниговской Десной, а Паулу Фонсека после матча рассыпался в комплиментах сопернику.

"Cегодня мы показали много положительных моментов. Совершали ошибки, но, думаю, победа сегодня полностью заслуженная. Команда доминировала с самого начала и до конца. Также хочу поздравить Десну и тренера, ведь эта команда не только играет в обороне, у них есть свои качества в атаке, есть идея и это очень интересно. Десна провела действительно хорошую игру. Те болельщики, которые смотрели футбол поняли, что футбол был довольно открытым, было много моментов. В то же время, мы сейчас только в начале чемпионата. Нужно прибавлять и расти.

Критика Данченко и Мораеса? Я не читаю то, что пишут в прессе. Моя оценка их действий не зависит от того, что пишут в прессе.Кто говорил, что Данченко и Мораес не сыграли хорошо... Наверное, они смотрели какую-то другую игру.

Матвиенко? Это игрок, которому мы полностью доверяем. Молодой игрой с отличными качествами. Он провел хорошую игру. Понятно, что если Исмаили не сможет играть, его может заменить Матвиенко. Матвиенко не является таким атакующим игроком, как Исмаили, у них разные характеристики", – сказал Фонсека в комментарии телеканалу Футбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Десна – Шахтер.

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