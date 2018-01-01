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Динамо – Ворскла 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ

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Динамо стартовало с минимальной победы в чемпионате Украины.
Динамо – Ворскла 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ
Фк Динамо Киев

Динамо на своем поле минимально обыграло полтавскую Ворсклу благодаря ляпу Богдана Шуста и автоголу Ардина Даллку. 

Смотрите видео гола и обзор матча:

Динамо – Ворскла 1:0
Гол: Даллку (34, автогол).

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 76) – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82) – Кобахидзе (Кадимян, 71), Кулач (Мысык, 64), Ребенок – Коломоец.

Предупреждения: Морозюк – Чижов, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Чеснаков, Мысык.

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Теги: футбол, Динамо, УПЛ, Ворскла, видео гола, обзор матча
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