Хацкевич: Счет на табло, иногда одного мяча достаточно

Александр Хацкевич поделился эмоциями после тяжелой победы в первом туре УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу в первом туре над Ворсклой, заявив, что сегодня результат был на первом месте.

"Сегодня на поле был силовой футбол, много борьбы, много столкновений. Не хватало эмоций трибун. Тяжело играть, когда слышно только тренеров, футболистов и свистки судьи. Старт чемпионата дается тяжело, в прошлом году мы тоже тяжело начинали, когда играли с Черноморцем. Главное, что сегодня мы вязали три очка. Завтра я проснусь и буду счастливее, чем сегодня.

Счет на табло. Иногда одного мяча достаточно. Надежно сыграли в обороне. Да, в атаке выглядели, может быть, не так ярко, но на то есть причины. На сегодняшний день видно было, что и Цыганков, и Вербич достаточно"тяжелые". Не хватало завершающего удара и последнего паса. Но игру мы забудем, а результат останется.

Гармаш? У Дениса было достаточно глубокое рассечение, ему наложили два шва. Но с завтрашнего дня он будет готовиться к следующей игре.

Сидклей? Если бы игра складывалась по-другому, он бы получил игровое время. Только через игры он сможет набирать форму. Сейчас у нас практически нет времени для тренировочных процессов. Завтра Сидклей будет работать с дублем и поедет во Львов. За счет матчей с молодежной командой будет набирать форму. В следующей игре он также попадет в заявку", – приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что киевляне могут усилиться 31-летним итальянцем Аллесио Черчи.

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