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Динамо может подписать итальянского нападающего

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Алессио Черчи может перебраться в Киев.
Алессио Черчи
Алессио Черчи
Getty Images

Киевское Динамо проявляет интерес к экс-нападающему сборной Италии Алессио Черчи, сообщают итальянские СМИ.

Нынешним клубом 31-летнего итальянца является Верона. В прошлом сезоне Черчи провел в составе команды 25 матчей и отметился тремя голами. По итогам сезона Верона заняла 19-е место в Серии А и вылетела в Серию В.

Ранее Черчи играл в Роме, Милане и Атлетико.

Кроме киевлян, итальянцем интересуются турецкие клубы.

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Теги: Алессио Черчи, Верона, Динамо
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