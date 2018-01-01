Динамо может подписать итальянского нападающего

Алессио Черчи может перебраться в Киев.

Киевское Динамо проявляет интерес к экс-нападающему сборной Италии Алессио Черчи, сообщают итальянские СМИ.

Нынешним клубом 31-летнего итальянца является Верона. В прошлом сезоне Черчи провел в составе команды 25 матчей и отметился тремя голами. По итогам сезона Верона заняла 19-е место в Серии А и вылетела в Серию В.

Ранее Черчи играл в Роме, Милане и Атлетико.

Кроме киевлян, итальянцем интересуются турецкие клубы.

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