Десна – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Донецкий Шахтер стартовал с победы в чемпионате Украины.

Донецкий Шахтер в первом туре пожаловал в гости в Чернигов к новичку УПЛ, Десне. "Горняки" благодаря голам Марлоса и Мораеса добыли уверенную победу в выездном поединке.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Десна – Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 31, Марлос, 56.

Десна: Литовка – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков – Филиппов (Ковпак, 81).

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко – Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко – Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60) – Мораес.

Предупреждения: Коберидзе – Алан Патрик, Ракицкий.