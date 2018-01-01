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Десна – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча УПЛ

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Донецкий Шахтер стартовал с победы в чемпионате Украины.
Десна – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в первом туре пожаловал в гости в Чернигов к новичку УПЛ, Десне. "Горняки" благодаря голам Марлоса и Мораеса добыли уверенную победу в выездном поединке. 

Смотрите видео голов и обзор матча:

Десна – Шахтер 0:2
Голы: Мораес, 31, Марлос, 56.

Десна: Литовка – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков – Филиппов (Ковпак, 81).

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко – Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко – Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60) – Мораес.

Предупреждения: Коберидзе – Алан Патрик, Ракицкий.

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Теги: футбол, Шахтер, УПЛ, Десна, видео голов, обзор матча
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