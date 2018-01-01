Шахтер обыграл Десну в стартовом матче чемпионата Украины

Шахтер уверенно добыл три очка благодаря голам Мораеса и Марлоса.

Шахтер одержал уверенную победу над Десной на выезде в первом туре украинской Премьер-лиги.

На 31-й минуте матча счет открыл Жуниор Мораес – этот гол стал дебютным для экс-игрока Динамо в составе "горняков". А на 55-й минуте счет удвоил Марлос.

Десна – Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 31, Марлос, 56.

Десна: Литовка – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков – Филиппов (Ковпак, 81).

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко – Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко – Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60) – Мораес.

Предупреждения: Коберидзе – Алан Патрик, Ракицкий.

В параллельном матче Динамо минимально обыграло Ворсклу благодаря ляпу Шуста.

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