Шахтер обыграл Десну в стартовом матче чемпионата Украины
Шахтер одержал уверенную победу над Десной на выезде в первом туре украинской Премьер-лиги.
На 31-й минуте матча счет открыл Жуниор Мораес – этот гол стал дебютным для экс-игрока Динамо в составе "горняков". А на 55-й минуте счет удвоил Марлос.
Десна – Шахтер 0:2
Голы: Мораес, 31, Марлос, 56.
Десна: Литовка – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков – Филиппов (Ковпак, 81).
Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко – Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко – Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60) – Мораес.
Предупреждения: Коберидзе – Алан Патрик, Ракицкий.
В параллельном матче Динамо минимально обыграло Ворсклу благодаря ляпу Шуста.
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