Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УПЛ: Динамо благодаря "ляпу" Паста обыграло Ворсклу

Комментариев: 0
Динамо начало сезон с победы при пустых трибунах.
УПЛ: Динамо благодаря "ляпу" Паста обыграло Ворсклу
Фк Динамо Киев

Киевское Динамо и полтавская Ворскла встречались в стартовом матче украинской Премьер-лиги при пустых трибунах на НСК Олимпийский. Столичный клуб вынужден был сыграть один матч без зрителей из-за поведения болельщиков в концовке прошлого сезона в матче с Шахтером.

Динамо начало встречу активно, забрав мяч под контроль и прижав полтавчан к собственным воротам. Однако явных моментов у команды Александра Хацкевича не было. Вспоминается удары Кадара и Кендзьоры после розыгрышей стандартов, но с первым справился Паст, а второй оказался неточным.

Киевляне открыли счет в матче не без помощи голкипера гостей. Беседин обокрал Паста и пробивал из острого угла в пустые ворота. Мяч, казалось, шел мимо, но Даллку в подкате подарил гол Динамо – 1:0.

Во втором тайме киевляне продолжили атаковать, а Ворскла обороняться. Наиболее реальный шанс удвоить преимущество был у Николая Шапаренко. Плеймейкер Динамо замыкал навес от Вербича, однако с нескольких метров пробил головой над перекладиной.

Таким образом, Динамо начинает сезон с минимальной победы над Ворсклой – 1:0.

Динамо – Ворскла 1:0
Гол: Даллку (34, автогол).

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 76) – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82) – Кобахидзе (Кадимян, 71), Кулач (Мысык, 64), Ребенок – Коломоец.

Предупреждения: Морозюк – Чижов, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Чеснаков, Мысык.

Поделись:
Теги: футбол, УПЛ, Динамо, Ворскла
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь