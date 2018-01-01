УПЛ: Динамо благодаря "ляпу" Паста обыграло Ворсклу

Динамо начало сезон с победы при пустых трибунах.

Киевское Динамо и полтавская Ворскла встречались в стартовом матче украинской Премьер-лиги при пустых трибунах на НСК Олимпийский. Столичный клуб вынужден был сыграть один матч без зрителей из-за поведения болельщиков в концовке прошлого сезона в матче с Шахтером.

Динамо начало встречу активно, забрав мяч под контроль и прижав полтавчан к собственным воротам. Однако явных моментов у команды Александра Хацкевича не было. Вспоминается удары Кадара и Кендзьоры после розыгрышей стандартов, но с первым справился Паст, а второй оказался неточным.

Киевляне открыли счет в матче не без помощи голкипера гостей. Беседин обокрал Паста и пробивал из острого угла в пустые ворота. Мяч, казалось, шел мимо, но Даллку в подкате подарил гол Динамо – 1:0.

Во втором тайме киевляне продолжили атаковать, а Ворскла обороняться. Наиболее реальный шанс удвоить преимущество был у Николая Шапаренко. Плеймейкер Динамо замыкал навес от Вербича, однако с нескольких метров пробил головой над перекладиной.

Таким образом, Динамо начинает сезон с минимальной победы над Ворсклой – 1:0.

Динамо – Ворскла 1:0

Гол: Даллку (34, автогол).

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 76) – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82) – Кобахидзе (Кадимян, 71), Кулач (Мысык, 64), Ребенок – Коломоец.

Предупреждения: Морозюк – Чижов, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Чеснаков, Мысык.