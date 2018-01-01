УПЛ: Мораес отличился дебютным голом за Шахтер

Жуниор Мораес открыл счет своим голам в футболке донецкого Шахтера.

Летний новичок донецкого Шахтера Жуниор Мораес забил свою дебютный мяч в составе "горняков". Бразилец открыл счет в матче первого тура против черниговской Десны.

Мораес получил передачу в штрафной площади от Данченко и в два касания отправил мяч в сетку ворот хозяев поля – 1:0.

Ранее бразилец рассказал о реакции фанатов Динамо на его переход в донецкий Шахтер.

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