УПЛ: Мораес отличился дебютным голом за Шахтер
Жуниор Мораес открыл счет своим голам в футболке донецкого Шахтера.
Летний новичок донецкого Шахтера Жуниор Мораес забил свою дебютный мяч в составе "горняков". Бразилец открыл счет в матче первого тура против черниговской Десны.
Мораес получил передачу в штрафной площади от Данченко и в два касания отправил мяч в сетку ворот хозяев поля – 1:0.
Ранее бразилец рассказал о реакции фанатов Динамо на его переход в донецкий Шахтер.
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