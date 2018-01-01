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УПЛ: Мораес отличился дебютным голом за Шахтер

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Жуниор Мораес открыл счет своим голам в футболке донецкого Шахтера.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Летний новичок донецкого Шахтера Жуниор Мораес забил свою дебютный мяч в составе "горняков". Бразилец открыл счет в матче первого тура против черниговской Десны. 

Мораес получил передачу в штрафной площади от Данченко и в два касания отправил мяч в сетку ворот хозяев поля – 1:0.

Ранее бразилец рассказал о реакции фанатов Динамо на его переход в донецкий Шахтер. 

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Теги: футбол, УПЛ, Шахтер, Десна, Жуниор Мораес
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