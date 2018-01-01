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Ротань может продолжить карьеру в Первой лиге

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Рух уже предложил игроку контракт.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
dynamo.kiev.ua

Рух, который твердо намерен попасть в УПЛ на следующий сезон, решил усилить свою полузащиту экс-игроком киевского Динамо Русланом Ротанем.

Клуб из Первой лиги уже предложил 36-летнему полузащитнику контракт, сообщает FootballHub. Детали контракта, а также решение самого игрока пока остаются неизвестны.

Последние полгода Ротань провел в составе киевского Динамо, с которым завоевал серебро УПЛ.

Напомним, что в конце минувшего сезона Динамо решило не продлевать контракт с экс-капитаном сборной Украины.

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Теги: футбол, Рух, Руслан Ротань
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