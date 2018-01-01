Сидклей: Я уже успел выучить на русском мат, который все употребляют

Сидклей рассказал об адаптации в Динамо.

Защитник Динамо бразилец Сидклей поделился проблемами коммуникации с футболистами, а также высказал общее впечатление от киевского клуба.

"Все хорошо. Я приехал две недели назад и мне здесь нравится. Пока еще есть определенные проблемы с коммуникацией. Я присоединился к команде на сборах в Австрии и провел там три последних дня, познакомился с Че Че.

Мы с ним часто видимся, поскольку живем рядом. В нашем доме еще живут бразильцы - Дентиньо, Марлос, Майкон и Фернандо, которые играют за Шахтер.

На тренировках у нас есть Борис, который разговаривает на португальском и переводит, что нужно. Но на предсезонных сборах не было никого, кто знал португальский. Но были те, кто знал испанский, поэтому я мог немного общаться. Я уже знаю несколько фраз на русском - "Доброе утро", "Хорошо", "Как дела" и выучил один мат, который они постоянно употребляют.

Я пока играл только в матче против команды 4-го дивизиона Австрии, отыграл тайм", - сказал Сидклей в интервью бразильскому изданию Istoe.

Ранее сообщалось, что Динамо презентовало новичков Сидклея, Че Че и Александра Андриевского.

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