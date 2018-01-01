Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Потенциальный новичок Динамо прибыл в Украину

Комментариев: 0
Президент Сантоса считает, что трансферу ничего не должно помешать.
Витор Буэно
Витор Буэно
Santos FC

Бразильские СМИ ранее сообщали, что Динамо обменяет Гонсалеса на хавбека Сантоса Витора Буэно. 

По информации бразильской прессы, Буэно уже прибыл в Киев, но сейчас его трансфер оказался на грани срыва из-за срыва переговоров по Дерлису Гонсалесу.

Правда, президент Сантоса в комментарии Globo отметил, что срыв переговоров по Гонсалесу не должен повлиять на аренду Буэно, который наверняка все-таки окажется в Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Сантос, Витор Буэно, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь