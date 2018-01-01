Потенциальный новичок Динамо прибыл в Украину

Президент Сантоса считает, что трансферу ничего не должно помешать.

Бразильские СМИ ранее сообщали, что Динамо обменяет Гонсалеса на хавбека Сантоса Витора Буэно.

По информации бразильской прессы, Буэно уже прибыл в Киев, но сейчас его трансфер оказался на грани срыва из-за срыва переговоров по Дерлису Гонсалесу.

Правда, президент Сантоса в комментарии Globo отметил, что срыв переговоров по Гонсалесу не должен повлиять на аренду Буэно, который наверняка все-таки окажется в Динамо.

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