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Динамо отдало Корзуна в аренду

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Никита Корзун следующий сезон проведет в минском Динамо.
Никита Корзун вернулся в минское Динамо
Никита Корзун вернулся в минское Динамо
dinamo-minsk.by

Минское и киевское Динамо договорились об аренде полузащитника Никиты Корзуна.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Напомним, Никита Корзун является воспитанником минского Динамо, откуда и перешел в киевское чуть более двух лет назад, однако футболист так и не сумел закрепиться в украинской команде.

Ранее сообщалось о том, что Дерлис Гонсалес отказался уходить из Динамо в Сантос.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Динамо Минск, аренда, Никита Корзун
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