Динамо отдало Корзуна в аренду
Никита Корзун следующий сезон проведет в минском Динамо.
Минское и киевское Динамо договорились об аренде полузащитника Никиты Корзуна.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.
Напомним, Никита Корзун является воспитанником минского Динамо, откуда и перешел в киевское чуть более двух лет назад, однако футболист так и не сумел закрепиться в украинской команде.
Ранее сообщалось о том, что Дерлис Гонсалес отказался уходить из Динамо в Сантос.
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