Дерлис Гонсалес отказался уходить из Динамо в Сантос

Футболиста не устроила предлагаемая зарплата.

Переговоры полузащитника Динамо Дерлиса Гонсалеса с бразильским Сантосом завершились неудачей – игрок уже покинул Бразилию и отправился домой в Парагвай.

"По телефону мы обсуждали с президентом Сантоса, что они выплатят Дерлису зарплату, равную той, которую он получал в Динамо. Это было для нас большим сюрпризом, когда по прибытии в Бразилию все изменилось.

Мы ждали решение клуба 4 дня и ничего не получили. В понедельник я хотел платить уже 50% его зарплаты.

Мы предлагали обещанную зарплату плюс бонусы, чтобы не пойти в убытки. Мы пытались помочь, но больше не желаем. Мы очень разочарованы ситуацией. Это несерьезно. Переговоры окончены", – сказал агент Дерлиса Гонсалеса Исидоро Хименес.

"У нас есть бюджет, который мы были готовы потратить на зарплату Гонсалеса, об этом они знали. Мы даже увеличили эту сумму после одобрения правлением клуба, но мы не сумасшедшие.

Или примите нашу политику и философию, или мы отказываемся принимать ваши условия", – объяснил ситуацию президент Сантоса Жозе Карлос Перес.

Ранее сообщалось, что Динамо обменяет Гонсалеса на хавбека Сантоса.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!