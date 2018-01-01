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Десна – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Букмекеры определили фаворита матча 1-го тура УПЛ Десна – Шахтер.
Прогноз на матч Десна – Шахтер от букмекеров
Прогноз на матч Десна – Шахтер от букмекеров
ФК Шахтер

Шахтер сыграет на выезде с черниговской Десной в рамках стартового тура чемпионата Украины по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "оранжево-черных" с коэффициентом 1,1, а на их оппонента – 17,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 8,0.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 1,1, а на победу Десны – 26,0.

Отметим, что матч Десна – Шахтер состоится 25 июля в городе Чернигов на стадионе имени Юрия Гагарина. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Десна, Шахтер, прогноз, ставки букмекеров, чемпионат Украины по футболу
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