Десна – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ
Букмекеры определили фаворита матча 1-го тура УПЛ Десна – Шахтер.
Шахтер сыграет на выезде с черниговской Десной в рамках стартового тура чемпионата Украины по футболу.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "оранжево-черных" с коэффициентом 1,1, а на их оппонента – 17,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 8,0.
Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 1,1, а на победу Десны – 26,0.
Отметим, что матч Десна – Шахтер состоится 25 июля в городе Чернигов на стадионе имени Юрия Гагарина. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.
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