Динамо – Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ
Букмекеры определили фаворита матча 1-го тура УПЛ Динамо – Ворскла.
Динамо сыграет с полтавской Ворсклой в рамках стартового тура чемпионата Украины по футболу.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне киевлян.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 1,2, а на полтавчан – 10,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,5.
Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 1,2, а на победу Ворсклы – 11,0.
Отметим, что матч Динамо – Ворскла состоится 25 июля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил