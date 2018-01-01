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Динамо – Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Букмекеры определили фаворита матча 1-го тура УПЛ Динамо – Ворскла.
Прогноз на матч Динамо – Ворскла от букмекеров
Прогноз на матч Динамо – Ворскла от букмекеров
ФК Динамо Киев

Динамо сыграет с полтавской Ворсклой в рамках стартового тура чемпионата Украины по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне киевлян.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 1,2, а на полтавчан – 10,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,5.

Их коллеги из bwin такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 1,2, а на победу Ворсклы – 11,0.

Отметим, что матч Динамо – Ворскла состоится 25 июля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Ворскла, Динамо Киев, прогноз, ставки букмекеров, чемпионат Украины по футболу
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