Украинские звезды презентовали гостевую форму "горняков".

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, телеведущий Андрей Бедняков, а также другие украинские знаменитости поучаствовали в презентации новой гостевой формы донецкого Шахтера.

Напомним, Шахтер представил экологически чистую выездную форму на сезон 2018/19. Экипировка выполнена в новых цветах - серо-бежевом с полосками. Техническим спонсором "горняков" осталась компания Nike.

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