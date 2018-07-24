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Шахтер представил экологически чистую выездную форму на сезон 2018/19

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"Горняки" показали гостевую экипировку на следующий сезон.
Тарас Степаненко в новое гостевой форме Шахтера
Тарас Степаненко в новое гостевой форме Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер представил комплект выездной формы, в которой команда будет играть в сезоне 2018/19. 

Экипировка выполнена в новых цветах - серо-бежевом с полосками.

Техническим спонсором “горняков“ осталась компания Nike

“Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера“, - говорится на официальном сайте Шахтера.

Ранее новую форму представило также киевское Динамо

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Теги: Шахтер, форма, УПЛ, футбол
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гость  (аноним)  24.07.2018, 13:36
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и припиздежного удмурта степаненко!
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