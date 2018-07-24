Шахтер представил экологически чистую выездную форму на сезон 2018/19

"Горняки" показали гостевую экипировку на следующий сезон.

Донецкий Шахтер представил комплект выездной формы, в которой команда будет играть в сезоне 2018/19.

Экипировка выполнена в новых цветах - серо-бежевом с полосками.

Техническим спонсором “горняков“ осталась компания Nike

“Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера“, - говорится на официальном сайте Шахтера.

Ранее новую форму представило также киевское Динамо.

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