Шахтер представил экологически чистую выездную форму на сезон 2018/19
"Горняки" показали гостевую экипировку на следующий сезон.
Донецкий Шахтер представил комплект выездной формы, в которой команда будет играть в сезоне 2018/19.
Экипировка выполнена в новых цветах - серо-бежевом с полосками.
Техническим спонсором “горняков“ осталась компания Nike
“Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера“, - говорится на официальном сайте Шахтера.
Ранее новую форму представило также киевское Динамо.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил