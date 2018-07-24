Пятов: Мораес покажет, что не зря выбрал Шахтер

Андрей Пятов прокомментировал переход Жуниора Мораеса в Шахтер.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов не взялся судить новичка клуба Жуниора Мораеса, который перешел из Динамо.

"Человек хотел играть в нашем клубе. Это его решение, поэтому не мне его судить. Я думаю, что он покажет на поле, что этот выбор он сделал не зря", - сказал Пятов в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо не пожали руку Мораесу во время приветствия. Позже капитан киевлян Виктор Цыганков заявил, что это было командное решение.

Сам Мораес, комментируя свой дебют сказал, что новичкам еще нужно время, чтобы сыграться.

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