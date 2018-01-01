Суркис: Все время на связи с Хацкевичем, ищем нападающего и флангового игрока

Президент Динамо рассказал об атмосфере в клубе среди игроков.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился планами на покупку игроков и рассказал, что каждый день поддерживает связь с тренером клуба Александром Хацкевичем.

"Хацкевич? Мы все время на связи, каждый день разговариваем, я в курсе всего, что происходит в команде. Если не активно, то точечно работаем на рынке, ищем нападающего. Если нам попадется какой-то еще фланговый игрок – мы тоже обратим внимание. Желательно, чтобы футболисты, которых мы приобретаем, быстрее вписались в состав, заиграли и помогли команде добиться как текущих, так и глобальных задач, таких как борьба за чемпионство, Кубок Украины, Суперкубок.

Первый трофей мы уже выиграли. Задача – завоевывать первые места на всех фронтах, всегда быть первыми. Иногда это получается, иногда – нет. Но такие задачи всегда стоят перед командой. Мне нравится, что, разговаривая с тем же Сидорчуком, я вижу, что все ребята направлены на одну цель, хотят эти задачи выполнять. В команде великолепный микроклимат. Команда понимает, чего хочет тренерский штаб, поэтому в коллективе полное взаимопонимание, доверие. Нужно только теперь это доказать хорошими результатами на футбольном поле", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее Игорь Суркис рассказал о целях на новый сезон в Лиге чемпионов.

Напомним, соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов станет пражская Славия.

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