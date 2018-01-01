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Че Че: Лучшего дебюта и быть не может

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Новичок киевлян дал первый комментарий после своего официального дебюта.
Че Че
Че Че
fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник Динамо Че Че прокомментировал свой дебют в Суперкубке Украины, но заметил, что его адаптация еще не завершилась.

“Трудно представить лучший дебют. Я приехал сюда, что бы побеждать, так что такой старт очень поможет морально.

Поначалу очень сложно привыкнуть к тому, что твои родные очень далеко. Тут другая культура и, конечно же, язык. Но такая обстановка закаляет меня и многому научит и я смогу прогрессировать в Европе”,- цитирует Че Че lance.com.br.

Напомним, что сегодня стал известен соперник Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Динамо, Че Че
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