Че Че: Лучшего дебюта и быть не может

Новичок киевлян дал первый комментарий после своего официального дебюта.

Полузащитник Динамо Че Че прокомментировал свой дебют в Суперкубке Украины, но заметил, что его адаптация еще не завершилась.

“Трудно представить лучший дебют. Я приехал сюда, что бы побеждать, так что такой старт очень поможет морально.

Поначалу очень сложно привыкнуть к тому, что твои родные очень далеко. Тут другая культура и, конечно же, язык. Но такая обстановка закаляет меня и многому научит и я смогу прогрессировать в Европе”,- цитирует Че Че lance.com.br.

Напомним, что сегодня стал известен соперник Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!