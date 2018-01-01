Коваль продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Голкипер отправится в очередную аренду.

Голкипер киевского Динамо Максим Коваль в летнее межсезонье отправится в аренду на один сезон в команду из Саудовской Аравии – Аль-Фатех. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Кроме того, аравийский клуб сможет выкупить голкипера по окончанию сезона.

Напомним, что с приходом Александра Хацкевича Коваль отыграл 18 матчей в первой половине минувшего сезона. Прошлой зимой 25-летний голкипер отправился в аренду в испанский Депортиво, где сыграл лишь в двух матчах, в которых пропустил три гола и был однажды удален.

Отметим, что новый клуб Максима в минувшем сезоне в чемпионате Саудовской Аравии занял пятое место.

Ранее сообщалось, что Максим Коваль попал в число худших трансферов чемпионата Испании.

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