Украина минимально обыграла Турцию и вышла в полуфинал ЧЕ среди юношей

Сборная Украины с первого места вышла в плей-офф чемпионата Европы-2018 среди юношей до 19 лет.

Сборная Украины U-19 в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2018 минимально обыграла сверстников из Турции.

Подопечным Александра Петракова удалось забить быстрый гол. Уже на восьмой минуте встречи Булеца воспользовался передачей Цитаишвили и открыл счет в поединке.

Больше голов команды так и не забивали.

Таким образом, "сине-желтые" минимально обыграли турков и вышли с первого места в полуфинал ЧЕ-2018, набрал семь очков.

Украина – Турция 1:0

Гол: 1:0 – Булеца, 8.

Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Попов, Сафронов, Миколенко, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Ременюк, 71), Хахлев, Цитаишвили (Беляев, 62), Супряга.

Турция U-19: Дадакдениз, Oктaй, Сануч, Четин (Каракаш, 46), Яaлсин, Гюней, Йылмаз, Гючтекин (Акташ, 86), Гюнеш, Синик (Кутуджу, 72), Гюджлю.

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