Фонсека: Имидж, который передает Шахтер очень важен для Украины и эволюции футбола
Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека на церемонии награждения золотыми медалями чемпионата Украины надеется повторить подобное достижение в новом сезоне УПЛ.
"Мы будем делать все для того, чтобы снова получить золотые медали на этом же месте через год. С таким желанием мы входим в новый сезон. Президент Федерации сказал о Лиге чемпионов… Думаю, мы всегда должны говорить о великолепной кампании, проведенной в минувшем сезоне.
Почему я заостряю на этом внимание? Потому что в Лиге чемпионов мы представляем не только Шахтер, а и весь украинский футбол. Имидж, который передал наш клуб, очень важен для страны и эволюции ее футбола.
Что мы пообещаем? Максимальную концентрацию и наилучшую работу, чтобы продолжать заставлять украинцев гордиться, превозносить на высочайший уровень украинский футбол и, конечно же, имя Шахтера", – приводит слова Фонсеки пресс-служба "горняков".
Также португалец поблагодарил всех своих футболистов и игроков, который в летнее межсезонье покинули Шахтер – Срну, Феррейру, Фреда и Бернарда.
Добавим, что уже в среду, 25 июля, Шахтер проведет матч 1-го тура УПЛ сезона-2018/19. В Чернигове в 19:00 "оранжево-черные" встретятся с Десной.
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