Паулу Фонсека на вручение чемпионских наград за прошлой сезон поблагодарил свою команду за отличную игру.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека на церемонии награждения золотыми медалями чемпионата Украины надеется повторить подобное достижение в новом сезоне УПЛ.

"Мы будем делать все для того, чтобы снова получить золотые медали на этом же месте через год. С таким желанием мы входим в новый сезон. Президент Федерации сказал о Лиге чемпионов… Думаю, мы всегда должны говорить о великолепной кампании, проведенной в минувшем сезоне.

Почему я заостряю на этом внимание? Потому что в Лиге чемпионов мы представляем не только Шахтер, а и весь украинский футбол. Имидж, который передал наш клуб, очень важен для страны и эволюции ее футбола.

Что мы пообещаем? Максимальную концентрацию и наилучшую работу, чтобы продолжать заставлять украинцев гордиться, превозносить на высочайший уровень украинский футбол и, конечно же, имя Шахтера", – приводит слова Фонсеки пресс-служба "горняков".

Также португалец поблагодарил всех своих футболистов и игроков, который в летнее межсезонье покинули Шахтер – Срну, Феррейру, Фреда и Бернарда.

Добавим, что уже в среду, 25 июля, Шахтер проведет матч 1-го тура УПЛ сезона-2018/19. В Чернигове в 19:00 "оранжево-черные" встретятся с Десной.

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