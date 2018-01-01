Динамо выставит Суперкубок Украины на обозрение болельщиков

С трофеем киевлян можно будет сфотографироваться.

Киевское Динамо выставит на обозрение болельщиков Суперкубок Украины, который киевляне выиграли в матче с Шахтером (1:0).

С 24 по 26 июля на Суперкубок можно будет не только посмотреть, но и сфотографироваться с ним. Трофей выставят в помещении официального Фан-магазина на НСК Олимпийский по адресу ул. Большая Васильковская, 55.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.

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