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Динамо выставит Суперкубок Украины на обозрение болельщиков

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С трофеем киевлян можно будет сфотографироваться.
Динамо с Суперкубком
Динамо с Суперкубком
fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо выставит на обозрение болельщиков Суперкубок Украины, который киевляне выиграли в матче с Шахтером (1:0).

С 24 по 26 июля на Суперкубок можно будет не только посмотреть, но и сфотографироваться с ним. Трофей выставят в помещении официального Фан-магазина на НСК Олимпийский по адресу ул. Большая Васильковская, 55.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.

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Теги: Динамо, Шахтер, Суперкубок, Украина
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