23 июля в Киеве состоялось награждение Шахтера золотыми медалями чемпионата Украины сезона–2017/18.

В понедельник, 23 июля, в Доме Футбола состоялось награждение Шахтера золотыми медалями чемпионов Украины по футболу сезона-2017/18.

В торжественной церемонии приняли участие президент ФФУ Андрей Павелко и первый заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский.

"Хочу поздравить Шахтер, руководство и президента Рината Ахметова, который вкладывает душу и сердце в развитие клуба, – приводит слова Андрея Павелко официальный сайт "горняков". – Желаю, чтобы следующее чемпионство мы праздновали на Донбасс Арене в украинском Донецке, чтобы мы все вернулись и провели там лучшие матчи, особенно в Лиге чемпионов. Сегодня у вас есть прекрасная возможность представить страну и проявить сильнейшие качества в этом турнире. Желаем улучшить результат и дойти до финального матча в Мадриде. Уверен, в новом сезоне мы увидим прекрасный футбол в вашем исполнении. В сложное время без своего стадиона и родных болельщиков вы выигрываете золотые медали и Кубок. Это историческое достижение, которое покоряется самым сильным и смелым, и футбольный клуб Шахтер – именно такой. Благодарим вас! Уверен, вы не снизите планку и будете ставить наивысшие цели".

"Горняки" получили золотые медали сезона-2017/18, а капитан команды Тайсон поднял чемпионский кубок.

С речью выступил генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин:

"Уважаемые коллеги, друзья! Хочу поблагодарить президента ФФУ и вице-президента Премьер-лиги. Для нас большая честь и ответственность быть частью футбольной семьи. Мы тоже очень рады вносить свой вклад в развитие украинского футбола. Поздравляю наших болельщиков с одиннадцатым чемпионством. Благодарим всех, кто поддерживает нас в Харькове и других городах Украины. Большое спасибо болельщикам, находящимся в нашем родном Донецке. Я благодарю Паулу Фонсеку, тренерский штаб и футболистов за то, что они показали сильный, яркий футбол и по праву заслужили это чемпионство. Конечно, хочу поздравить президента клуба, который всей душой и сердцем постоянно с командой. Без его поддержки, внимания и заботы мы не достигли бы таких результатов. Начинается новый сезон. Как любит говорить наш президент, самое важное чемпионство – следующее. Поэтому клуб сделает все возможное и будет 24 часа в сутки работать на достижение этой цели. Летом к нам присоединилась плеяда молодых и очень талантливых игроков – желаю, чтобы они как можно быстрее адаптировались и начали показывать мировой уровень футбола. А ФФУ, Премьер-лиге и всем нам желаю, чтобы совместная работа делала каждый последующий чемпионат Украины сильнее. Всем большое спасибо!".

Добавим, что уже в среду, 25 июля, Шахтер проведет матч 1-го тура УПЛ сезона-2018/19. В Чернигове в 19:00 "оранжево-черные" встретятся с Десной.

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