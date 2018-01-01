Украина (U-19) – Турция (U-19): видео онлайн трансляция матча ЧЕ-2018

Украинцы померятся силами с турецкой сборной на чемпионате Европы среди юношей. Смотри видео онлайн трансляцию Украина (U-19) – Турция (U-19).

В понедельник, 23 июля, сборная Украины (U-19) продолжит свои выступления на чемпионате Европы 2018.

Третьим соперником наших парней станет турецкая команда. Стартовый свисток – 18:30 по киевскому времени.

После двух туров Украина имеет в своем активе четыре очка и занимает второе место в группе В. Турки проиграли обе встречи и потеряли шансы на выход в плей-офф.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция Украина (U-19) – Турция (U-19):

Отметим, что украинцы попали в группу В, где уже обыграли Францию и сыграли вничью с Англией.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!