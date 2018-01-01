Фонсека: Мораес - важный элемент, но не могу обещать ему место в старте

Паулу Фонсека прокомментировал игру Жуниора Мораеса.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о новичке "горняков" и экс-игроке Динамо Жуниоре Мораесе.

"Жуниор – это тот футболист, которого я постоянно хвалил. Он мне всегда нравился. Мораес может отлично адаптироваться к нашей системе игры. Кроме того, это опытный исполнитель, который хорошо знает наш чемпионат и владеет русским языком.

Он поможет Шахтеру, станет важным элементом команды, но я не могу гарантировать ему место в стартовом составе", – сказал Фонсека в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:0.

Ранее игру Мораеса в первом матче за Шахтер прокомментировал экс-тренер Динамо Сергей Ребров.

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