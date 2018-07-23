Ребров: Я не увидел высокой эффективности в действиях Мораеса

Сергей Ребров – об игре новичков Динамо и Шахтера.

Бывший тренер Динамо Сергей Ребров во время матча за Суперкубок Украины между киевлянами и Шахтером оценил игру новичков обоих клубов.

"Нужно учитывать, что команды находятся еще не в оптимальных кондициях, и новые футболисты – не исключение. Было заметно, что полузащитник Шахтера Фернандо все время старался брать игру на себя и обострять, но состояние поля не давало ему возможности проявить все свои лучшие качества, а именно – быстрый футбол. Отсюда и столько потерь.

Вообще первый матч всегда важен для любой команды. Победа нужна была для уверенности, особенно это актуально по отношению к Динамо, которое скоро стартует в квалификации Лиги чемпионов. Возможно, поэтому тренеры и поменяли бразильского новичка Че Че, который неплохо работал с мячом, но был не так агрессивен в обороне, как того требовала именно эта игра.

Что касается Мораеса, то было видно огромное желание этого форварда помочь команде, но я не увидел высокой эффективности в его действиях. Прошло несколько передач на партнеров, но завершение как таковое отсутствовало.

Приятно смотреть, как ребята цепляются за свой шанс, становятся игроками основного состава – и не только потому, что уехало много легионеров. Каждая победа над Шахтером – это большой плюс для их профессионального становления", – цитирует Реброва Команда №1.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:0.

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