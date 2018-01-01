Мораес – о реакции после перехода в Шахтер: Мне желали, например, умереть

Бразилец признался, что после перехода из Динамо в Шахтер получил множество негативных сообщений.

Новобранец донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал о реакции фанатов после его перехода в стан "горняков".

"Был эпизод в Instagram. Парень написал мне много обидных вещей. Например, желал мне умереть от рака. Я просмотрел его профиль и фото с семьей, и спросил: "Почему ты говоришь такие вещи, если у тебя тоже есть семья?", – задается вопросом форвард.

"Я объяснил, почему ушел из Динамо. Просто ушел, без скандала. К счастью, он понял свою ошибку и извинился. Теперь я понимаю, что болельщики – очень эмоциональны и они не знают, что происходит на самом деле", – сказал бразилец в программе Великий футбол.

Напомним, Жуниор Мораес выступал за Динамо, после чего перешел в состав непримиримого соперника киевлян – донецкого Шахтера.

Накануне матча за Суперкубок Украины фанаты "бело-синих" подготовили неприличные баннеры для бразильского нападающего, а футболисты Динамо решили не жать ему руку. Позже Виктор Цыганков рассказал, что это было командное решение.

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