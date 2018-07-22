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УПЛ может расшириться до 16 команд, начиная со следующего сезона

Комментариев: 1
Расширение состоится при наличии достаточного количества аттестованных клубов.
Украинская Премьер-Лига
Украинская Премьер-Лига
ffu.ua

На выездном заседании ФФУ утвердили несколько изменений в регламенте УПЛ на сезон 2019/20. Главным, пожалуй, стал пункт о расширении состава участников Премьер-Лиги до 16 клубов.

Для начала ФФУ проведет лицензирование клубов Первой Лиги. Это произойдет в октябре. После этого у федерации будет список потенциальных новичков УПЛ, и на основе этого они примут окончательное решение о расширении лиги.

Если, по результатам лицензирования, у ФФУ будет достаточное количество аттестованных клубов, то расширение произойдет уже в следующем сезоне. Ожидается, что вердикт будет вынесен в феврале следующего года.

Также, на заседании был поднят вопрос о внедрении системы VAR в УПЛ и переподписаны контракты с тренерским штабом сборной Украины.

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Теги: футбол, УПЛ, ФФУ
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Комментариев (1)
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L@G    22.07.2018, 22:36
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L@G
Только сегодня об этом подумал! Пора возвращать старый формат, надеемся что всё будет хорошо.
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