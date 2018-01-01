Беседин: За Мораесом не следим, неинтересно

Артем Беседин прокомментировал гол в ворота Шахтера и матч за Суперкубок в целом.

Нападающий Динамо рассказал, какую роль сыграет победа в матче за Суперкубок в последующих играх и прокомментировал свою игру, которая чаще складывалась без мяча.

"Эта победа придаст нам уверенность. С каждым матчем будем набирать больше и больше оборотов, и в первой игре чемпионата будем в оптимальных кондициях. Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Спасибо, что они всегда с нами.

Понимаю, что нападающий должен забивать, но сейчас такой футбол, что нужно больше делать работы без мяча, помогать команде в обороне и атаке. Нужно делать все не для того, чтобы забить, а чтобы команда выиграла. Хорошо, что сегодня у нас это получилось. Поздравляю тренерский штаб. Мы провели хороший сбор в Австрии, и сегодня это нам помогло.

Гол? Ошибся вратарь, и так получилось, что Буяльский забил. Нам говорили, что нужно прессинговать и встречать соперника на его половине поля.

Были моменты как у нас, так и у Шахтера. Так, что говорить, что игра до гола - неправильно. Это футбол, в нем может быть все. Нужно играть до финального свистка", - цитирует Беседина Динамомания.



На вопрос о Мораесе Беседин ответил, что он ему неинтересен.

"Мы не следим за ним. Мне это неинтересно", - сказал игрок Динамо.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо не пожали руку Мораесу во время приветствия. Позже капитан киевлян Виктор Цыганков заявил, что это было командное решение.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!