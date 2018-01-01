Павелко рассказал о системе VAR в УПЛ

По словам президента ФФУ, договоренности с ФИФА и УЕФА уже согласованы.

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о том, стоит ли ожидать систему VAR в украинском футболе.

“Мы уже достигли договоренности с ФИФА и УЕФА. Вскоре комитет арбитров займется закупкой оборудования и получения официального разрешения на использование от ФИФА”,- цитирует Павелко Sport.ua.

Отметим, что сроки внедрения системы видео-ассистентов в УПЛ пока не разглашаются.

Также президент ФФУ поздравил Александра Усика с победой в поединке с Муратом Гассиевым.

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