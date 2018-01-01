Мораес: Много новых игроков, нам нужно время, чтобы сыграться

Жуниор Мораес прокомментировал поражение Шахтера в первом матче сезона против Динамо.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес, в прошлом сезоне выступающий за Динамо, дебютировал за донецкий клуб в матче за Суперкубок Украины, в котором "горняки" проиграли киевлянам.

"Мы атаковали и создавали моменты. Первая игра сезона всегда дается непросто. Команда физически готова, но нужно адаптироваться друг к другу. Много новых игроков и нужно время, чтобы сыграться. Я хочу поздравить нашу команду, мы показали хороший футбол", - цитирует Мораеса телеканал Футбол 1.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо не пожали руку Мораесу во время приветствия. Позже капитан киевлян Виктор Цыганков заявил, что это было командное решение.

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