Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:

Воскресенье, 22 июля

Заря – Мариуполь 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 – Чурко, 9 (с пенальти).

Заря: Махарадзе – Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко – Гордиенко, Харатин (Силас, 68) – Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэль, 68) – Громов

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев (Полегенько, 46), Белый, Яворский, Быков, Демири – Чурко (Горбунов, 71), Пихаленок (Чоботенко, 79), Мишнев, Тищенко – Фомин

Предупреждения: Каменюка, Харатин – Белый, Тищенко, Быков

Карпаты – Александрия 0:2

Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 81

Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк – Голодюк (Эрбес, 73), Вербный – Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Санчес, 78) – Швед (Варгас, 64)

Александрия: Панькив – Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Бацула – Банада, Запорожан, Ковалец (Пономарь, 61) – Полярус (Задерака, 65), Ситало (Протасов, 82), Цуриков

Предупреждения: Федецкий – Банада, Задерака

Арсенла-Киев – ФК Львов 0:2

Голы: Воронин, 46, Западня, 50

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов (Майданевич, 88), Пирис, Элич Балта (Николич, 74), Дубинчак – Стрижак, Домбровский – Бушман, Семчук (Семенюк, 51), Лола – Баланюк

ФК Львов: Бандура – Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин – Приймак, Каленчук – Волошинович (Сабино, 78), Аугусто (Пимента, 90+2), Западня – Бруно (Жулио Сезар, 65)

Предупреждения: Элич Балта, Пирис, Домбровский – Приймак, Западня, Голиков

Черноморец – Олимпик 2:1

Голы: Рыжук, 9, Татарков 65 – Дегтярев 70

Черноморец: Диденко – Татарков, Смирнов, Черний, Савченко, Леонов – Трубочкин, Ярмоленко, Рыжук, Грачев – Литовченко

Олимпик: Загорулько – Балашов, Гришко, Ксенз, Сондей, Кольцов – Зубейко, Мелинишин, Немчанинов, Вакуленко – Крынский.

Предупреждения: Ярмоленко, Смирнов, Леонов – Вакуленко, Мелинишин.

Среда, 25 июля

Десна – Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 31, Марлос, 56.

Десна: Литовка – Люлька, Гитченко, Братков, Мостовой – Д. Фаворов, Огиря, А. Фаворов (Хлебас, 46), Коберидзе (Старенький, 72), Волков – Филиппов (Ковпак, 81).

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко – Алан Патрик (Майкон, 62), Степаненко – Марлос, Коваленко (Дентиньо, 76), Фернандо (Тайсон, 60) – Мораес.

Предупреждения: Коберидзе – Алан Патрик, Ракицкий.

Динамо – Ворскла 1:0

Гол: Даллку (34, автогол).

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Шабанов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 76) – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Чеснаков, Кравченко (Габелок, 82) – Кобахидзе (Кадимян, 71), Кулач (Мысык, 64), Ребенок – Коломоец.

Предупреждения: Морозюк – Чижов, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Чеснаков, Мысык.

Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.

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