Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:

Воскресенье, 22 июля

Заря – Мариуполь 2:1

Голы: 0:1 – 9, пенальти Чурко, 1:1 – 50 Гордиенко, 2:1 – 85 Караваев.

Заря: Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Каменюка, Караваев, Харатин (Силас, 68), Громов, Хомченовский (Рафаэл Ратао, 68), Чеберко, Кочергин (Арвеладзе, 86).

Мариуполь: Худжамов, Белый, Яворский, Быков, Тищенко, Мишнев, Чурко (Горбунов, 70), Кирюханцев (Полегенько, 46), Пихаленок (Чоботенко, 80), Демири, Фомин.

Предупреждения: Каменюка (8), Мишнев (25), Харатин (38), Тищенко (45), Быков (76).