УПЛ: Заря вырвала победу у Мариуполя в первом туре
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:
Воскресенье, 22 июля
Заря – Мариуполь 2:1
Голы: 0:1 – 9, пенальти Чурко, 1:1 – 50 Гордиенко, 2:1 – 85 Караваев.
Заря: Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Каменюка, Караваев, Харатин (Силас, 68), Громов, Хомченовский (Рафаэл Ратао, 68), Чеберко, Кочергин (Арвеладзе, 86).
Мариуполь: Худжамов, Белый, Яворский, Быков, Тищенко, Мишнев, Чурко (Горбунов, 70), Кирюханцев (Полегенько, 46), Пихаленок (Чоботенко, 80), Демири, Фомин.
Предупреждения: Каменюка (8), Мишнев (25), Харатин (38), Тищенко (45), Быков (76).
17:00 Карпаты – Александрия
19:30 Арсенал-Киев – Львов
Понедельник, 23 июля
19:00 Черноморец – Олимпик
Среда, 25 июля
19:00 Десна – Шахтер
19:00 Динамо – Ворскла
Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.
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