Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:

Воскресенье, 22 июля

Заря — Мариуполь 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 — Чурко, 9 (с пенальти).

Заря: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 68) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэль, 68) — Громов.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Полегенько, 46), Белый, Яворский, Быков, Демири — Чурко (Горбунов, 71), Пихаленок (Чоботенко, 79), Мишнев, Тищенко — Фомин.

Предупреждения: Каменюка, Харатин — Белый, Тищенко, Быков.