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УПЛ: Заря вырвала победу у Мариуполя, Карпаты проиграли Александрии

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура
УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура
ФК Заря

В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:

Воскресенье, 22 июля

Заря — Мариуполь 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 — Чурко, 9 (с пенальти).

Заря: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 68) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэль, 68) — Громов.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Полегенько, 46), Белый, Яворский, Быков, Демири — Чурко (Горбунов, 71), Пихаленок (Чоботенко, 79), Мишнев, Тищенко — Фомин.

Предупреждения: Каменюка, Харатин — Белый, Тищенко, Быков.

Карпаты — Александрия 0:2

Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 81

Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк — Голодюк (Эрбес, 73), Вербный — Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Санчес, 78) — Швед (Варгас, 64)

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Бацула — Банада, Запорожан, Ковалец (Пономарь, 61) — Полярус (Задерака, 65), Ситало (Протасов, 82), Цуриков

Предупреждения: Федецкий — Банада, Задерака

19:30 Арсенал-Киев – Львов

Понедельник, 23 июля

19:00 Черноморец – Олимпик

Среда, 25 июля

19:00 Десна – Шахтер
19:00 Динамо – Ворскла

Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.

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Теги: футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, расписание матчей, результаты матчей
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